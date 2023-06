FOGGIA - Il prossimo 8 giugno CETMA-DIHSME, l’European Digital Innovation Hub di Puglia e Basilicata, in collaborazione con il partner DARE – Distretto Tecnologico Agroalimentare e con CIA PUGLIA - Agricoltori Italiani, c/o l'Università di Foggia organizza il seminario dal titolo "INTELLIGENZA ARTIFICIALE E AGROALIMENTARE: BENEFICI E OPPORTUNITA'".

L’evento è dedicato alla presentazione dei benefici e delle opportunità che l’intelligenza artificiale offre al settore agroalimentare e della zootecnia. Sarà l’occasione per conoscere casi concreti di applicazione della tecnologia e scoprire i servizi che CETMA-DIHSME mette a disposizione del settore per aiutare le aziende a crescere e sviluppare il proprio business.

Sarà possibile registrarsi all’evento per la fruizione in presenza o online ai seguenti link:

registrazione evento in presenza - https://www.eventbrite.com/e/biglietti-intelligenza-artificiale-e-agroalimentare-benefici-e-opportunita-642969778917

registrazione evento online - https://www.eventbrite.com/e/biglietti-intelligenza-artificiale-e-agroalimentare-benefici-e-opportunita-645350058397





Di seguito il programma:





SALUTI ISTITUZIONALI





● Milena Sinigaglia, Pres. Dare Puglia e Prorettore Università degli Studi di Foggia





● Danilo Lolatte, Dir. Regionale CIA PUGLIA





INTRODUZIONE





● Maria Pia Liguori, Dare Puglia / Presentazione Hub CETMA-DIHSME





INTERVENTI TECNICI





Benefici dell’IA per le PMI





● Annalisa Mastroserio, Docente di Fisica - Università degli Studi di Foggia





Digitalizzazione nelle aziende: il pericolo derivante dalla inconsapevolezza dei rischi





● Antonio Teti, Responsabile del Settore Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica e docente di IT Governance e Big Data - Università “G. D’annunzio” Chieti-Pescara





CASI STUDIO





Esempi di DSS in agricoltura





● Doriana Cristofaro, Ricercatore e Sviluppatore di software CETMA









INTERVENTI TECNICI





Agricoltura di precisione: una opportunità per migliorare la sostenibilità dei sistemi colturali erbacei





● Federica Carucci, Ricercatrice di Agronomia e coltivazioni arboree- Università degli Studi della Tuscia





● Marcella Michela Giuliani, Docente di Agronomia e coltivazioni arboree - Università degli Studi di Foggia





Zootecnia di precisione per il benessere animale





● Mariangela Caroprese, Docente di Zootecnia speciale - Università degli Studi di Foggia





CASI STUDIO





Agricoltura digitale con Bluleaf





● Giulia D’Amato, Senior Software Developer and ICT Researcher Sysman Progetti & Servizi





CETMA-DIHSME è l’European Digital Innovation Hub di Puglia e Basilicata, uno degli oltre 150 poli tecnologici territoriali nati in tutta Europa per accompagnare le PMI e la Pubblica Amministrazione nella Trasformazione Digitale dell’Europa. Con 14 Partner e 5 Nodi territoriali supporta le imprese e le amministrazioni locali nel percorso di adozione delle tecnologie digitali avanzate, dalla scoperta, alla prova, alla formazione, agli investimenti. Persegue l’obiettivo di diffondere le tecnologie avanzate di digitalizzazione con una funzione di sportello unico erogatore di servizi pensati ad hoc per le esigenze delle piccole e medie imprese con attività di: divulgazione, networking europeo, consulenza strategica, consulenza tecnologica e di sviluppo, assistenza al reperimento di finanziamenti per l’innovazione, formazione personalizzata. Offre, quindi, servizi finanziati fino al 100% per dimostrare e far apprezzare i vantaggi che le tecnologie digitali avanzate sono in grado di apportare all’impresa e alla Pubblica Amministrazione in tutti i settori economici, compresi quelli più tradizionali.