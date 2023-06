Andria, bomba in via Bovio: danni alla saracinesca di un negozio

ANDRIA - Nella notte ad Andria, c'è stata un'esplosione davanti a un negozio in via Giovanni Bovio. L'esplosione ha causato solo danni lievi alla saracinesca e fortunatamente non ci sono stati feriti. I carabinieri stanno indagando sull'incidente e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.