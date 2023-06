BARI - Domenica 4 giugno alle 17.30 nel Parco Maugeri di Bari, in occasione dell’inaugurazione di questa nuova area verde, la band Denny Music eseguirà dal vivo il brano realizzato per il progetto “Sii felice, sei a Bari”, un inno alla città, omonimo, dal sapore estivo e dal sound funky dance, che punta a diventare una hit estiva.Questo lavoro è nato dalla collaborazione della band con Andrea Sibillano e Luca Lombardo, i promotori dell’ormai celebre slogan promozionale barese e fungerà da colonna sonora alle loro attività per dare sempre più notorie.“Ci è stato chiesto di realizzare una canzone per Bari – ha spiegato il cantante del gruppo Donato Fanelli, alias Denny – e ne abbiamo una particolare, tutta in italiano e senza utilizzare i soliti cliché. Parliamo delle bellezze della nostra città rivolgendoci soprattutto ai possibili turisti, ovvero chi non è di questa città”.Questo brano è un nuovo traguardo per la band composta dal cantante Denny, da Giuseppe Capasso alla chitarra, Domenico Cataldi al mixer, Giuseppe de Giosa alla tastiera e al synht e Gianluca Contessa alla batteria. Dopo l’esperienza fatta a “Casa Sanremo”, con il brano “La gente che”, nel 2022, hanno continuato a lavorare su nuove produzioni pubblicando l’estate scorsa “Clark Kent”, che ha superato 40000 stream su Spotify. Nel 2023 la band ha pubblicato a marzo “polvere e nuvole”, presentata in anteprima allo Stadio San Nicola, durante una partita della SSC Bari e a maggio “Quando balli”, che sta riscuotendo un notevole successo sulle piattaforme online.“In occasione del nuovo parco terremo un concerto nel quel presenteremo alcuni dei nostri brtani, oltre ovviamente a proporre per la prima volta e dal vivo la nuova ‘Sii felice sei a Bari’, che si caratterizza, tra l’altro, per un inciso nel ritornello che speriamo possa rimanere in testa agli ascoltatori”.: 3478513634Inizio live: 17.30