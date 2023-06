A salvare i 38 passeggeri sia le manovre dell’autista ma anche le piante nella scarpata. A morire un cittadino nordafricano, a bordo di una delle macchine coinvolte nel tamponamento a catena. L’autista ha cercato di evitare l’impatto sfondando il guardrail.

L’autista del pullman Flixbus, partito da Lecce e finito in una scarpata sulla A16 nel tratto irpino di Vallesaccarda, è stato ascoltato dal pm a capo delle indagini per omicidio stradale. l’uomo è risultato negativo sia a droga che all’alcol e, come sottolinea il suo avvocato difensore, ha messo in luce il suo corretto e pronto intervento a salvaguardia di tutte le persone coinvolte nel sinistro, che poteva avere esiti diversi e davvero drammatici.