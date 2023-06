BARI - Nella mattinata di venerdì 23 giugno 2023, la giunta, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, ha approvato il progetto esecutivo, dell’importo complessivo di € 1.500.000, relativo al primo contratto attuativo dell’accordo quadro dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico dell’impianto di climatizzazione a servizio dell’impianto sportivo Palaflorio.I lavori prevedono la rimozione delle montanti e dell’impianto attuale, ormai obsoleto e sottodimensionato, e l’installazione di nuove dorsali di distribuzione, della nuova cabina di trasformazione e del nuovo impianto secondo i più recenti standard di efficientamento termico.Nel dettaglio, la soluzione per la climatizzazione dell’impianto, costituito dal campo di gioco e dalle gradinate, prevede l’utilizzo di quattro macchine identiche monoblocco “Roof‐top” reversibili a pompa di calore, collocate specularmente all’esterno dei prospetti corti del palazzetto. Le unità monoblocco sostituiranno le attuali macchine di condizionamento autonome a totale ricircolo collocate internamente sulle gradinate superiori e parallelamente ai lati lunghi del rettangolo di gioco. Le caldaie, invece, resteranno attive per il riscaldamento dei servizi della struttura e delle Unità di trattamento aria che fungeranno da back up per l’area sportiva.“L’obiettivo di questo provvedimento è quello di farci trovare pronti per accogliere le gare degli Europei di volley con un impianto a basso consumo e ad alta resa, nel rispetto dei principi di sostenibilità - commenta Giuseppe Galasso -. Nel corso dei lavori verrà comunque garantita la funzionalità della struttura sportiva grazie all’utilizzo di un impianto di carattere temporaneo”.“L’intervento sulla climatizzazione del Palaflorio è destinato a migliorare le performance dell’impianto cittadino che accoglie il maggior numero di eventi nel corso dell’anno – sottolinea l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli - ed è finalizzato renderlo maggiormente attrattivo anche durante la stagione estiva, come nel caso degli Europei di pallavolo maschile in programma a settembre.I lavori consentiranno di rendere il palazzetto più confortevole non solo per i giocatori, ma anche e soprattutto per il pubblico che gremisce gli spalti in occasione di eventi di particolare rilievo.Questi interventi sono in linea con la strategia complessiva dell’amministrazione comunale, da tempo impegnata a efficientare e riqualificare tutti gli impianti sportivi cittadini, compresi quelli minori, per rispondere appieno alla domanda dei cittadini di spazi per lo sport, cresciuta sensibilmente dopo la pandemia”.