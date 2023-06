Poco più di un mese fa tagliava il traguardo degli ottant’anni – o come preferisce chiamarli lui, “4 volte 20” – di cui sessanta passati calcando i più grandi palcoscenici della musica nazionale e internazionale: «Ho sempre vissuto in nome della musica, qualche volta vincendo, qualche volta non vincendo. Ma la passione è sempre stata la vincitrice assoluta di questa mia vita… di questo mio mestiere».Se dici Puglia, il primo nome che ti viene in mente è il suo: la Puglia è stato il suo vanto e il suo orgoglio, è stato pugliese prima di tutto e noi tutti ci siamo sentiti “pugliesi come Albano”…Signor Carrisi, la ringrazio per questa chiacchierata e con immenso onore noi della redazione del “Giornale di Puglia” le diamo ancora una volta il bentornato sulle pagine del nostre giornale.R: «Significa avere nella vita una passione, la mia è stata la musica, ho sempre vissuto in nome della musica, qualche volta vincendo, qualche volta non vincendo. Ma la passione è sempre stata la vincitrice assoluta di questa mia vita… di questo mio mestiere».R: «Sono note che, innanzitutto, sono ancora oggi più forti che mai; sono note che, nonostante il tanto tempo passato, creano una specie di ponte tra ciò che eravamo e ciò che siamo, musicalmente parlando. È stato ed è un brano che raccoglie, ha raccolto e continua a raccogliere consensi in ogni momento della mia esistenza artistica».R: «Sapevo di amare la mia terra, ma sapevo anche che non avrei potuto fare tutto quello che ho fatto. Poi in nome della musica la mia passione era quella. L'ho inseguita fortemente, volli sempre volli, fortissimamente volli per utilizzare un termine di Vittorio Alfieri. Anche se volevo scappare via dall'arcaico per trovare la mia essenza in un mondo che era già cambiato. Ma in Puglia c'era questo ritardo di cambiamento».R: «Ogni giorno ho cercato la strada per arrivare dove sono arrivato. Ogni giorno costruivo il mio scalino di questa scala; poi incontrai il maestro Pino Massara, stavano cercando voci nuove. Evidentemente la mia voce era nuova. Mi accettarono. Nel clan Celentano ho fatto il mio primo disco. Poi, sempre grazie a Pino Massara, cambiammo etichetta discografica passando alla Emi. Poi arrivò la “Canzone del sole” che ha scombussolato tutta la mia esistenza in maniera rara».R: «Significa ritrovarsi in tutto ciò che avevi sognato per tantissimi anni, vedi che tutto si solidifica e tu ci sei dentro in quel quella solidità. È stato un momento magico per la mia esistenza artistica. Sanremo era stato il mio sogno da sempre, dagli anni in cui ho cominciato a seguirlo e finalmente ero. Ero lì, tra i tanti, grandi e non che partecipavano a Sanremo del '68. Stare vicino a Luis Amstrong, ad un mostro sacro come Domenico Modugno, Celentano, tutti l’uno contro l’altro per la vittoria a Sanremo».R: «Lì ho iniziato la mia carriera da solista e da lì è ripartita. Lì è iniziata la carriera artistica di coppia con Romina nel 1982 con “Felicità”, poi incominciò la mia vita da solista con la canzone “E' la mia vita” nel 1996 e continua tutt’oggi».R: «La felicità è un sogno, un pensiero, è un desiderio. Tutti ne abbiamo bisogno, ma bisogna creare i presupposti. Come fa un contadino con una pianta appena piantata, poi questa dovrà fare i conti, ovviamente, con le atmosfere, con il tempo che cambia, con la siccità... L'importante è riuscire a creare una piattaforma di serenità».R: «La felicità c'è tanto quanto la tristezza, quanto la nostalgia, quanto l'amore. Sono tutti elementi che circolano, circolano, circolano intorno all'essere umano».R: «Io ai rimpianti non dò nessuno spazio, perché, anche se ho commesso degli errori, sono regolarmente commessi, fanno parte della vita».