BARI - Appuntamento giovedì 15 giugno con diverse sessioni di colloqui per tutti i giovani candidati al mattino e una serie di tavole rotonde di dibattito e approfondimento nel pomeriggio allo Spazio Murat Bari, in Piazza del Ferrarese 13.La giornata si chiuderà con il concerto di Big Mama e Rancore, che si terrà in Piazza del Ferrarese a partire dalle ore 20.45, completamente gratuito e aperto a tutti.Dopo due edizioni di successo nel 2021 e nel 2022 a Milano, si terrà a Bari la terza edizione “Rock Your Mind STEM Festival” – evento promosso da Employerland, società del Gruppo SGB Humangest – per offrire a giovani laureandi e laureati del mondo STEM un posto di lavoro.Molte grandi imprese parteciperanno all’appuntamento che ha coinvolto nelle scorse edizioni oltre 30 Big Corporate, che hanno parlato con più di 250 candidati, selezionati fra gli oltre 2.000 curriculum ricevuti.Capgemini, Acquedotto Pugliese, Open Fiber, Bosch, Accenture e Deloitte, sono i “Rock Insider” e partner tecnici dell’evento, oltre a Humangest, in qualità di Career Advisor. Queste importanti realtà saranno presenti per intervistare i giovani che avranno inviato il proprio CV per partecipare alle sessioni con le aziende – rese possibili anche grazie alla collaborazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dell’Università LUM – e selezionare profili esperti in Cyber Security, Data Analyst, Cyber Risk, Ingegneria Informatica e Computer Science, Ingegneria Elettrica, Statistica applicata, Matematica computazionale e Fisica da inserire nel loro organico.L’evento si terrà giovedì 15 giugno – con il patrocinio del Comune di Bari e della Regione Puglia – e si aprirà con sessioni di colloqui nelle diverse sedi delle aziende partecipanti, per poi proseguire allo Spazio Murat Bari (in Piazza del Ferrarese, 13) con un ampio panel di tavole rotonde, in cui si cercherà di fare chiarezza sul futuro del mondo del lavoro con responsabili HR e CEO delle aziende presenti.Come ogni anno, l’evento si concluderà con un appuntamento musicale che rappresenta l’anima rock del festival: a chiudere questa edizione sarà infatti il concerto di Big Mama e Rancore, che si terrà in Piazza del Ferrarese a partire dalle ore 20.45, completamente gratuito e aperto a tutti (previa registrazione tramite il sito www.rockyourmind.it).«La nostra mission è da sempre quella di creare un link diretto tra candidati di eccellenza e grandi imprese, sempre più interessate a profili legati al mondo del digitale e dell’innovazione» – ha dichiarato Gabriele Lizzani, Founder di Employerland – «Portare a Bari quella che probabilmente è oggi la più grande iniziativa di recruiting per il mondo STEM del Sud Italia significa per noi credere in un territorio in forte crescita, in cui accompagnare le aziende verso sempre maggiori possibilità di investimento e di sviluppo».«La scelta di portare Employerland nel Gruppo SGB è stata dettata dalla capacità di questa realtà di garantire una candidate experience immediata e innovativa, oltre che veloce, efficace e puntuale, soprattutto nei confronti dei candidati più giovani, un punto centrale per le nostre aziende clienti» – ha aggiunto Gianluca Zelli, Amministratore Delegato di SGB Humagest Holding – «In tal senso, Rock Your Mind rappresenta perfettamente questo spirito e questa nuova edizione ci consente di essere un passo ancor più vicini ai giovani e ai job seekers in generale, in tutto il Paese».Per seguire le tavole rotonde e partecipare al concerto si rimanda alla pagina www.rockyourmind.it.