BARI - L’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli rende noto che ha preso il via questa mattina, alla vigilia dell’avvio ufficiale della stagione estiva, il servizio di pulizia straordinaria delle coste baresi affidato alle cooperative Shiva, i cui operatori saranno impegnati sui tratti di litorale non attrezzato, ed Equal time, responsabile invece degli interventi sulla spiaggia pubblica di Pane e pomodoro.Nello specifico, all’alba di questa mattina Shiva ha iniziato le operazioni di pulizia dalla spiaggia di San Francesco grazie all’ausilio di 26 operatori suddivisi in due gruppi: uno dedicato al litorale in direzione nord, l’altro in direzione sud. L’obiettivo è quello di coprire tutta la costa cittadina nel giro di dieci giorni. Per quanto riguarda gli interventi “lato nord”, sono stati concentrati su San Girolamo, fino a Palese, mentre, “lato sud”, sul tratto di costa compreso tra Pane e pomodoro e Torre Quetta. A seguire, le squadre proseguiranno lungo la costa impegnandosi nella rimozione dei rifiuti, nella sistemazione della spiaggia e in una prima pulizia generale.Per quanto riguarda, invece, Pane e pomodoro, gli interventi a cura degli operatori di Equal Time prenderanno il via sabato 3 giugno e proseguiranno come servizio straordinario fino alla fine della prossima settimana. Anche in questo caso gli interventi si concentreranno sulla rimozione dei rifiuti, sull’installazione dei trespoli, sulla pulizia del tratto sabbioso e di quello con i ciottoli. In questa prima fase di pulizia straordinaria, gli operatori saranno impegnati su un unico turno mentre, con l’avvio del servizio ordinario, i turni di intervento diventeranno quattro. Contestualmente Amiu Puglia spa garantirà un’attività di supporto a Equal time per lo svuotamento dei cestini.Parallelamente sono in corso le operazioni di installazione, a cura di Sebach Spa, di dieci postazioni attrezzate con servizi igienici (per un totale di 30 wc chimici), accessibili anche alle persone con disabilità, distribuite lungo il litorale cittadino tra Santo Spirito e Torre a Mare.Tutti i moduli attrezzati saranno oggetto di interventi quotidiani di pulizia, sanificazione e rifornimenti, con la frequenza di un passaggio giornaliero, dal 1 al 16 giugno e dal 4 al 17 settembre, e di due passaggi giornalieri nel clou della stagione, dal 17 giugno al 3 settembre.La corretta erogazione dei servizi oggetto dell’appalto, in particolare la pulizia dei manufatti, verrà monitorata dall’amministrazione comunale attraverso la consultazione di una specifica piattaforma online che raccoglie, in tempo reale, i dati (tipo prestazione: pulizia/manutenzione, orario, posizione, foto) su quanto eseguito dal soggetto appaltatore.“Stamattina, oltre ad essere partite le operazioni di pulizia straordinaria della costa - ha spiegato Pietro Petruzzelli -, è anche in corso il posizionamento di 30 bagni chimici lungo l’intero litorale cittadino, dall'ex lido Lucciola a Santo Spirito fino a Torre a Mare, in modo tale da offrire un servizio indispensabile alle migliaia di baresi e turisti che amano vivere il mare.I servizi igienici saranno puliti e sanificati quotidianamente, e grazie al nuovo appalto in essere, potremo verificare la correttezza degli interventi effettuati attraverso un’app che consente agli uffici comunali competenti di eseguire un monitoraggio costante sul servizio. Considerando che finalmente il meteo sembra essersi stabilizzato, non ci resta che godere del nostro mare, approfittando della fortuna di avere una qualità ottimale delle acque cittadine, qualità peraltro costantemente controllata dal Ministero dell’Ambiente”.“La costa è una parte importantissima della nostra città - ha commentato il presidente di Amiu Puglia Paolo Pate - e oggi è partito il servizio di pulizia straordinaria che impiegherà circa 40 tra operatori e operatrici, chiamati a coadiuvare Amiu negli interventi sulle nostre spiagge e coste, che con il bel tempo cominciano a riempirsi.Gli operatori delle due cooperative impegnate stanno liberando il litorale dal legname portato dal mare, raccogliendo al contempo rifiuti di plastica e di altre tipologie, che vengono poi ritirati da personale Amiu per essere avviati ad attività di selezione per un corretto smaltimentoQuesto servizio, che si aggiunge al servizio ordinario di mantenimento a cura di Amiu, sarà garantito fino al prossimo 15 settembre, salvo proroghe”.