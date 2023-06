BARI - Venerdì 9 giugno si incontrano a Bari, presso la Libreria Roma, due libri e due punti di vista diversi e complementari. ‬ ‪“All’ombra della luce della luna”, di Silvia Ruggero, e “Bizzarro questo mondo libero”, di Marco Lozito, hanno in comune pochissime ma anche tantissime cose. Inevitabile che si intrecciassero.‬‪Entrambi i libri raccontano lo sviluppo, individuale e collettivo, l’evoluzione-involuzione degli individui, delle società, dei popoli. I due autori lo fanno secondo prospettive diverse: l’esperienza, l’analisi concreta e il mondo delle emozioni, il tutto racchiuso nei versi, da un lato, la fantasia e la realtà “distopica”, dall’altro. È quindi l’occasione giusta per tentare qualche osservazione semiseria sulle traiettorie dei terresti, popolo complesso e bizzarro.‬‬‪Per farlo serve però un radicale cambiamento di prospettiva, perché tentare di spiegare le cose è probabilmente il modo migliore per comprenderle (nei limiti in cui sia possibile capirle). ‬‬Sarà una bella occasione per vagare nello spazio e nel tempo alla ricerca del senso o almeno alla ricerca della condivisione delle umane dis-avventure.