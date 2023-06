BARI - Una rotatoria stradale per via Nisio, a Palese. E’ quello che chiede il coordinamento di Fratelli d’Italia – V Municipio di Bari. La strada in questione è una importante bretella di raccordo con lo svincolo per la statale 16 bis, direzione Foggia, oltre che intersezione di via Nazionale, ovvero la via d'ingresso principale al quartiere a nord di Bari. Si tratta, quindi, di un tratto estremamente trafficato sia da auto, moto e ciclomotori che da autobus di linea. Per tali ragioni, scrivono i proponenti all’assessore comunale Galasso, non può rimanere privo di una infrastruttura che risulterebbe utile a regolare il traffico veicolare.“Oltre che una una questione prettamente di viabilità in una strada ad alta densità di circolazione, facciamo notare che si tratta di una questione di sicurezza urbana, dal momento che la visibilità del tratto risulta altamente pregiudicata per gli automobilisti per la presenza di un angolo cieco - spiega Antonio Demichele, componente dell'esecutivo FdI V Municipio Bari - Quello che chiediamo, in definitiva, è uno studio circa la fattibilità di un intervento che potrebbe prevenire anche incidenti rilevanti”.