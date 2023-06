BRINDISI - Si è formalmente costituita l’Associazione Sportiva Culturale Ricreativa "Uniti per lo Sport" di Brindisi del Presidente Carmine Iaia, finalizzata a rappresentare un punto di riferimento per le Società Sportive del territorio nell’intento di creare una rete; unire le forze per contribuire al beneficio di un settore come quello dello Sport in tutti i suoi aspetti. - Si è formalmente costituita l’Associazione Sportiva Culturale Ricreativa "Uniti per lo Sport" di Brindisi del Presidente Carmine Iaia, finalizzata a rappresentare un punto di riferimento per le Società Sportive del territorio nell’intento di creare una rete; unire le forze per contribuire al beneficio di un settore come quello dello Sport in tutti i suoi aspetti.





Obiettivi e finalità dell’A.S.C.R. "Uniti per lo Sport" saranno approfonditi nel corso di una Conferenza Stampa moderata dal giornalista Nico Lorusso, in programma sabato 1 luglio 2023 a partire dalle ore 18 presso la sala conferenze di Palazzo Granafei-Nervegna in Via Duomo a Brindisi, alla presenza del Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, dell’Assessore allo Sport del Comune di Brindisi Lidia Penta e del Presidente di "Uniti per lo Sport" maestro Carmine Iaia.

Obiettivo principale di "Uniti per lo Sport" è quello di trarre il meglio dalle collaborazioni con partner che possano fare la differenza senza trascurare nessun aspetto compresi il sociale, l’ambientale e l’umanitario. A questo proposito, a margine della conferenza stampa il Presidente Carmine Iaia firmerà un lettera di intenti finalizzata alla successiva sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa con il Comitato Regionale della FIPSIS - Federazione Italiana Psicologi dello Sport Puglia insieme alla Presidente del Comitato, la dottoressa Francesca De Santis, presente in conferenza insieme al Vice Presidente e Referente per la Provincia di Brindisi di FIPSIS Puglia dott. Gerardo Settanni.

La storia di questa nuova realtà associativa parte dalla splendida esperienza di organizzazione eventi e collaborazione tra numerose realtà sportive dilettantistiche della città di Brindisi e della sua provincia, trascinate da quello che inizialmente era un semplice motto e che si è definitivamente concretizzato con l’associazione "Uniti per lo Sport".

Come è possibile constatare anche on line, in appena un anno e mezzo "Uniti per lo Sport" ha condiviso con i cittadini di Brindisi e Provincia tanti significativi momenti ed iniziative, come, per citarne alcune, "Il Natale dello Sportivo", "Il Festival dello Sport", "Sport and Party" e non ultimo "La Pasquetta Brindisina", momenti di contatto con la città che hanno ampiamente dimostrato le infinite risorse che questo sodalizio può mettere in campo e, non ultimo, la volontà e l’opportunità di garantire, con i mezzi a propria disposizione, il riconoscimento di pari diritti per tutte, persino le più piccole realtà sportive dilettantistiche del territorio nelle sedi pubbliche e istituzionali. Queste e altre motivazioni hanno portato il maestro Iaia, dopo oltre 12 anni di fondazione della Boxe Iaia, a presiedere e veicolare la costituzione di una associazione di categoria del mondo sportivo dilettantistico locale fatta da chi questo settore lo respira tutti i giorni e non lo vive solo come un secondo lavoro o addirittura un hobby.

L’imprenditoria sportiva delle società dilettantistiche locali merita una adeguata rappresentanza che favorisca la crescita professionale di tutti gli attori coinvolti. Questa nuova associazione di categoria lavorerà per agevolare ogni realtà che vi si rivolga per associarsi, nel percorso di professionalizzazione e affermazione sul territorio, mettendo a disposizione tutti i servizi e convenzioni utili allo scopo, da quelli sanitari a quelli commerciali, da quelli legati alla comunicazione a quelli burocratici, da quelli promozionali a quelli social, fino all’organizzazione di piccoli e grandi eventi. L'associazione ASCR "Uniti per lo Sport" si pone quindi l'obiettivo di tutelare i diritti di ogni ASD locale che volesse aderire, creando una rete con i professionisti del settore che, oltre ad offrire una guida fiscale sportiva, possa fornire aiuto anche attraverso il monitoraggio di bandi pubblici locali e agevolazioni nazionali.