BARI - Per consentire lo svolgimento del “Bari Pride 2023”, in programma domani, sabato 17 giugno, per le strade del centro cittadino, la Polizia locale ha predisposto le seguenti limitazioni al traffico:Il giorno 17 giugno:1. dalle ore 13 alle 24, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze:a. piazza Diaz, esclusivamente sul lato sinistro di marcia del prolungamento ideale di via Goffredo di Crollalanzab. piazza Umberto, ambo i lati del tratto compreso tra via Sparano e via A. da Bari (area riservata ai veicoli a servizio di persone con capacità motorie sensibilmente ridotte, munite di regolare contrassegno per disabili ex art. 188 C.d.S.)2. dalle ore 16 alle 22, relativamente al passaggio della parata, e comunque fino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di transito sul seguente percorso: piazza Umberto, via A. da Bari, via Nicolai, via De Rossi, via Piccinni, via Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lungomare A. di Crollalanza, piazza A. Diaz (prol. via Goffredo di Crollalanza), via Imbriani (contromano), corso Cavour (giusto senso di marcia verso ponte XX Settembre), via Beatillo, piazza Umberto (arrivo).