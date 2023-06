BARI - Dramma a Bari in via Murat dove un 80enne è stato trovato morto nel suo appartamento. Ad allertare le forze dell'ordine il nipote, non sentendolo da giorni. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco e il 118. I Vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nell'abitazione tagliando le grate delle finestre dell'appartamento al quinto piano della palazzina. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e il 118 ha potuto solo accertarne la morte. Ad intervenire sul posto anche i carabinieri per accertare le cause del decesso e avviare le indagini.