BARI - Il 2023 segna un’importante pietra miliare per la Lord Byron College. La prestigiosa e storica scuola d’inglese celebra 50 anni di attività (1973-2023) e, con l’obiettivo di raggiungere nuovi traguardi d’eccellenza nell’insegnamento delle lingue e dare ulteriore impulso ai servizi solidaristici di promozione della cultura diventa Fondazione Lord Byron College ETS. (RUNTS: Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nu 192/DIR/2023/00052).La nuova Fondazione Lord Byron College ETS espande così, senza scopo di lucro, la sua “mission”, quella di fare formazione di qualità a tariffe contenute, dando allo studente un aiuto concreto in termini economici. Infatti il contributo pagato per il corso di lingua con la Fondazione Lord Byron College è fiscalmente detraibile.Particolarmente entusiasta il Professor John Credico, Academic Manager della Fondazione Lord Byron College ETS il quale, per celebrare nel migliore dei modi l’anniversario, ha previsto diverse agevolazioni in favore di tutti coloro che fossero interessati a seguire dei corsi di lingue.Lieti del fatto che la nuova Fondazione Lord Byron College ETS possa risultare molto vantaggiosa - precisa Credico -tutti gli studenti e le famiglie, e tutti coloro che sono interessati a conoscere più da vicino la Fondazione e i suoi obiettivi sono invitati a festeggiare la nascita della Fondazione in occasione del 50mo Jubilee della scuola, con il SUPER SUMMERPARTY che avrà luogo il 05 Luglio alle ore 20 sul roof garden della Lord Byron College alla via Principe Amedeo, 61 Bari.La festa sarà allietata da LIVE MUSIC, THE LIGHT SIGNALS DANCERS, MR MAGIC e GAMES, GAMES, GAMES.“Durante la serata - continua il prof. Credico - saranno assegnati a sorteggio borse di studio per n. 5 corsi d’Inglese (per coloro che saranno sorteggiati, il corso sarà del tutto gratuito) e numerosi vouchers, saranno offerti a tutti coloro che saranno presenti all’evento e che avranno rinnovato l’iscrizione per l’anno accademico 2023-24 entro il 30 giugno p.v.Inoltre, al momento dell’iscrizione, sarà subito applicato uno sconto di 50 euro sulla tariffa d’iscrizione e uno sconto speciale di 200 euro sul costo del corso. Allo stesso tempo potrà essere ritirato l’invito al SUPER SUMMER PARTY strettamente riservato all’interessato, a un suo amico preferito, e alla famiglia”.Nel ritenere doveroso informare la cittadinanza degli obiettivi della nuova Fondazione, il prof Andrew Paolillo, direttore della scuola, aggiunge: “Molti sanno che cosa ha rappresentato la Lord Byron College in questi 50 anni di attività, ma poche persone invece sanno cosa vuol diventare la Lord Byron nel prossimo futuro. Con la nuova Fondazione ci proponiamo di migliorare ed ampliare i programmi culturali della scuola, di aiutare i giovani e le categorie svantaggiate. La Fondazione ha già in dotazione le quote sociali della Lord Byron College srl” alle quali si aggiungono gli assets personali dei fondatori, Paolillo/Credico, “Per il futuro, continua Paolillo, ci auguriamo di rendere la Fondazione Lord Byron College ETS un faro culturale di riferimento internazionale al centro di Bari”.Paolillo conclude rivolgendo a tutti gli studenti, amici e sostenitori della scuola l’invito a partecipare al party del 5 Luglio p.v. per il piacere di rivederli e condividere con loro gli eccezionali tangibili benefici di questa rinnovata e importante realtà culturale rappresentata dalla Fondazione Lord Byron College ETS.All the best and see you at the school and at the party!Prof. John, Prof. Andrew and all the Lord Byron team