CERIGNOLA - Grave incidente in tarda mattinata sulla strada che collega Stornara a Cerignola, nel Foggiano, in cui ha perso la vita Leonardo Di Foggia, detto Dino, parrucchiere di 59 anni molto noto in entrambi i Paesi. L'uomo era alla guida di una Jeep Renegade, schiacciata da un'autocisterna con un carico di latte.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i soccorritori, ma per il 59enne, titolare del salone di Piazza Matteotti, Newlookmaker Dino, non c'è stato nulla da fare.