- Si è tenuto presso il Circolo della vela di Gallipoli l’esclusiva presentazione di Felicetta, la prima imbarcazione interamente dedita alle persone diversamente abili. Un modo tutto solidale e innovativo per far assaporare l’esperienza del mare ai disabili.L’incontro, che prende il nome di Tourism For All e organizzato dall’associazione portatori sani di sorrisi ODV, è stato presieduto da Pierangelo Muci, Tonia Fattizzo, presidente dell’ambito di Gallipoli, Adele De Marini, presidente del Lions Club Gallipoli, da Rossana Nicoletti, da Pasquale Vitiello, comandante di vascello e comandante della capitaneria di porto di Gallipoli, Ruggero Marzano, presidente della Lega Navale, da Assunta Tornesello direttore oncoematologia pediatrica del Vito Fazzi di Lecce, Maria Grazia Sodero e Annantonia Margiotta, pedagogista della salute.L’intervento straordinario e tutta l’attenzione e stata, però, catalizzata verso tutte le persone diversamente abili che hanno partecipato al dibattito e si dichiarano entusiaste di avere un’opportunità unica nel suo genere. Tourism For All comprende Felicetta portami al mare, Dinamiko Beach, Dinamiko Village e Access City. Tutti con il fine ultimo di far vivere un’esperienza unica a questi ragazzi.In particolare Felicetta mira a creare un’esperienza di Unione tra i partecipanti, Dinamiko Beach, si riserva la gestione di un lito in località sant’Isidoro, riservando un’area demaniale destinata alla balneazione e alla possibilità di far vivere il mare a tutti. Dinamiko Village nasce con l’obiettivo di regalare 7 giorni di relax a tutte le famiglie vulnerabili che vivono una situazione di disabilità in casa.I fruitori saranno muniti di un taxi sociale e di tutti i comfort. Access City e, infine, un tour alla scoperta delle più belle città del territorio salentino, che gli ospiti potranno visitare accompagnati dai volontari dell’associazione.“Un’occasione unica e irripetibile” – dichiara il presidente Muci – “capace di scardinare le tante barriere che s’innalzano rispetto a chi è considerato quotidianamente diverso da noi ed invece non lo è. Sono invece persone che hanno tanto da dare, insegnandoci ogni giorno valori nuovi e diversi”.