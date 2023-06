BARI - Ancora una storia di abusi dal capoluogo. Un uomo sui 50 anni le si è avvicinato e, con la scusa di chiederle informazioni, ha iniziato a molestarla. E' successo qualche giorno fa nel capoluogo su un autobus dell'Amtab. La ragazza in preda al panico ha finto di aver ricevuto una telefonata per allontanarsi dall'uomo che stava rendendo quel momento un inferno.Si è avvicinata quindi all'autista, ha raccontato l'accaduto e lui, senza battere ciglio, le ha detto di stargli vicino e che se avesse fatto qualcosa ci avrebbe pensato lui. L'uomo, vedendosi messo alle strette, è sceso dal mezzo. La ragazza, sentendosi protetta dall'autista, si è calmata e per ringraziarlo di quanto aveva fatto ha deciso di inviare una lettera di encomio all'Amtab.