- Se la fortuna aiuta gli audaci, premia anche la forza di volontà delle start-up, un modo intelligente di auto-occuparsi al tempo dei lavori precari, a progetto, dei laureati al call center, dei giovani che se ne vanno (1.3 mln di giovani via Sud negli ultimi anni), mentre la politica inonda i territori di finanziamenti, ma nessuno se ne accorge, quasi sempre magari si foraggiano i propri segmenti elettorali grazie anche a leggi elettorali che escludono privano di rappresentanza milioni di persone.Stefano De Giosa un anno – era appena diventato padre - fa aveva investito i risparmi in una barca, il “Poseidon”, che fa conoscere ai turisti le bellezze di S. Maria di Leuca e dintorni. E quest’anno, dopo il successo del 2022, ci riprova, calibrando meglio l’offerta (gruppi di 12 persone, con l’opzione anche di feste a bordo) e arricchendo i percorsi.Si parte dal porto di Torre Vado (costa a ovest, Jonio) in direzione Leuca per visitare le grotte presenti sul litorale. Si arriva poi a Punta Meliso, punta che segna la divisione dei due mari, per visitare poi le grotte, totalmente differenti ma di uguale bellezza, del versante sull’Adriatico.“Durante l'escursione – spiega Stefano - si fanno due soste bagno, una nell'Adriatico e una nello Jonio, in delle calette dove è possibile anche effettuare attività di snorkeling con l'attrezzatura fornita da noi a bordo”. La gita poi si conclude con il tradizionale aperitivo e si torna a Torre Vado. “I turisti – aggiunge Stefano - rimangono estasiati dalle bellezze visitate, perché la nostra costa vista dal mare è qualcosa di fantastico e di meraviglioso”. E allora non resta che salpare l’ancora e via verso l’incanto delle bellezze di Leukòs.