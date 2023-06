Bari, paura in via Cozzoli: a fuoco appartamento





La Polizia Locale ha chiuso la strada durante l'intervento.

BARI - Momenti di paura si sono vissuti questa mattina in via Cozzoli, tra via Re David e via Mucciaccia, a causa di un incendio in un appartamento. Il fumo sprigionato dalle fiamme ha allarmato i vicini che hanno subito chiamato i Vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni all'interno della casa non c'erano persone.