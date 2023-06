BARI - È stata presentata questa mattina la 50^ edizione del torneo di calcio rionale “San Michele Arcangelo” organizzato dall’aps Le Zzanzare e dal brand BaresiCapaTosta, in programma a partire da sabato 24 e domenica 25 giugno allo stadio comunale “Gioacchino Lovero” di Palese.In campo sette squadre, in rappresentanza dei sette rioni di Palese, insieme a un’ottava compagine, “La Meskate”, che accoglie i cittadini che non hanno trovato spazio nel rione d’appartenenza.All’incontro con la stampa sono intervenuti il presidente del Consiglio comunale Michelangelo Cavone, il presidente del Municipio V Vincenzo Brandi, Dino Ranieri, Mimmo Chieppa e Domenico D’Erasmo del comitato organizzatore, Nicola Chieppa e Teresa Valerio, consiglieri del Municipio V.La direzione artistica dell’evento è stata affidata al presidente di Le Zzanzare Antonio Garofalo e ad Anna Rao di BaresiCapaTosta.“Il torneo di calcio “San Michele Arcangelo” è una manifestazione molto sentita e partecipata dai palesini - ha detto Michelangelo Cavone - un mix tra devozione e competizione che crea un forte senso di comunità. Come amministrazione ci piacerebbe che il torneo venisse conosciuto anche al di fuori del territorio di Palese diventando così a tutti gli effetti un evento della città di Bari”.“Abbiamo ritenuto che questo torneo fosse una tradizione da valorizzare - ha proseguito Vincenzo Brandi - per questo il Municipio ha deciso di approvare una delibera nella quale riconosce la storicità del torneo, prevedendo un contributo economico e l’istituzione di una coppa “Fair play” che verrà assegnata alla squadra e alla tifoseria che si sono comportate meglio. L’impegno per l’anno prossimo è quello di realizzare una pubblicazione in cui raccontare la meravigliosa storia del torneo “San Michele Arcangelo””.“Questo torneo nasce nel 1969, quando si facevano le “disfide” tra i rioni - ha spiegato Dino Ranieri - che poi si sono trasformate in un vero e proprio torneo a cui con il passare del tempo hanno partecipato sempre più squadre. Ad oggi il torneo è il più longevo dell’aerea metropolitana di Bari, visto che manifestazioni assimilabili a questa non superano le trenta edizioni.”“All’interno del torneo verrà introdotta una sezione di spettacolo e una di calcio inclusivo - ha aggiunto Anna Rao - ampliando quella che è la visione del calcio tradizionalmente conosciuta”.Il torneo si disputerà nei fine settimana, a partire dalle ore 18, sarà diviso in due gironi nei quali giocheranno le sette squadre rionali e l’ottava squadra, La Meskate, mentre la serata finale, in programma il 2 agosto, vedrà la partecipazione di Renato Ciardo.