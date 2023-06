Saranno allestite, inoltre, un’area lettura con un corner per il book sharing promosso dalla rete di Bari Social Book, uno spazio dedicato ai cani accompagnatori di persone non vedenti e un altro di accoglienza con la distribuzione di bevande e sali minerali donati da Agorà salute (fino ad esaurimento delle scorte).

BARI - Al via domani, sabato 1 luglio, il progetto P.A.S.S. - Percorso di accompagnamento sociale spiagge rivolto alle persone anziane e con disabilità. L’iniziativa, promossa e finanziata dall’assessorato al Welfare e gestita dall'associazione ANFI Bari Odv, prevede un servizio di sostegno e accompagnamento nei confronti di cittadini soli, anziani e con difficoltà motorie sulle spiagge di Pane e Pomodoro e di San Girolamo fino al prossimo 31 agosto.Appuntamento domani, alle ore 9, a Pane e Pomodoro dove l’assessora al Welfare Francesca Bottalico e il presidente dell’associazione Antonio La Scala accoglieranno, assieme ai volontari impegnati nel progetto, i primi bagnanti che necessitino di utilizzare le sedie job galleggianti o di ricevere un supporto per l’ingresso in acqua.Per l'occasione sarà organizzata una “colazione sociale” aperta a tutti, che darà il via a questo importante progetto estivo arricchito dalla possibilità di utilizzare una passerella in poliestere mobile per favorire l’accesso e la mobilità in acqua, dalla reperibilità di un medico o di un operatore socio-sanitario nel caso in cui si dovesse ravvisarne la necessità, dalla disponibilità di usufruire di ombrelloni leggeri e dalle attività di animazione a cura dei volontari dell’associazione.