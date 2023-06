BARLETTA - Anche Barletta, come Bari, è stata presa d'assalto dalle baby gang. Stavolta la vittima è un 16enne portato in ospedale per le ferite che gli hanno inferto i bulli. E' accaduto lo scorso 16 giugno quando il giovane, in compagnia di una coppia di amici e verso mezzanotte, attraversando il sottopassaggio Alvisi è stato circondato da una baby gang di coetanei. Tra loro, secondo quanto si è appreso, anche una ragazza. Gli adolescenti sono stati presi a calci e pugni. Due di loro sono riusciti a liberarsi, mentre il branco ha attaccato il sedicenne per poi fuggire. Il giovane è stato soccorso dagli amici e portato al pronto soccorso.