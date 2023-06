Si è specializzato in ortopedia e traumatologia all’ Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Inoltre è specializzato in chirurgia protesica e artroscopica del ginocchio, chirurgia artroscopica della spalla, traumatologia dello sport e medicina rigenerativa dei muscoli e dei tendini. Il suo lavoro sarà fondamentale per il recupero dei giocatori della squadra pugliese che si dovessero infortunare nella prossima stagione.

- In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi Antonio Orgiani è il nuovo ortopedico e traumatologo per la prossima stagione. Ha firmato fino al 30 Giugno 2024. Il dottor Orgiani lavora all’ Istituto Humanitas di Rozzano in provincia di Milano, ma due volte al mese collabora col Palaia Human Care in via Nicola Brandi 7 a Brindisi. Si è laureato in medicina e chirurgia all’ Università degli studi di Bologna.