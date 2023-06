Il Lecce avrà l’opportunità di giocare in casa perché Venerdì 9 Giugno ha vinto lo scudetto prevalendo 1-0 sulla Fiorentina ai tempi supplementari nella Finale Play Off al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia.





I giallorossi si sono imposti il 26 Aprile in Coppa Italia superando 2-1 in Finale dopo i tempi supplementari la Fiorentina all’ “Arechi” di Salerno. Sarà una grande festa per i tifosi salentini per celebrare lo scudetto e cercare di ottenere un nuovo titolo.

Il Lecce Primavera giocherà la Super Coppa con la Roma Lunedì 21 Agosto al “Via del Mare”. Il trofeo si assegna ogni anno in una partita che oppone la squadra che vince lo scudetto Primavera a quella che trionfa in Coppa Italia.