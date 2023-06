La società brindisina con un comunicato lo ha ringraziato e gli ha augurato un buon futuro in altre parti come direttore sportivo. Giofrè è stato anche per la squadra pugliese responsabile scouting internazionale. Presto il presidente dell’ Happy Casa Ferdinando Marino dovrà scegliere il nuovo direttore sportivo.

Giofrè ha contribuito ai risultati importanti raggiunti dall’ Happy Casa con le sue competenze abilità e professionalità. E’ stato premiato come miglior direttore sportivo della Lega Basket di A/1 nel 2018-19 e 2020-21.