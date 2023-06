Serie C, Play Off: il Foggia pareggia 2-2 col Pescara allo Zaccheria nell'andata della semifinale

via Calcio Foggia 1920





Nel secondo tempo al 4’ la squadra di Zdenek Zeman è passata in vantaggio con Lescano con un rasoterra di destro. Al 16’ i rossoneri pugliesi hanno pareggiato con Bjarkason con una girata al volo su cross di Ogunseye. Al 40’ Schenetti dei dauni è andato vicino al gol. La gara di ritorno si giocherà Giovedì 8 Giugno alle 20,30 all’ “Adriatico”. Il Foggia dovrà vincere per qualificarsi alla finale. Il Pescara non avrà alternative al successo.





Nell’altra partita di andata della semifinale il Cesena ha vinto 2-1 sul Lecco al “Mario Rigamonti-Mario Ceppi”. Il match di ritorno si disputerà Giovedì 8 Giugno alle 20,30 all’ “Orogel Stadium Dino Manuzzi”. Ai romagnoli basterà un pareggio per accedere alla finale. I lombardi dovranno vincere con due gol di scarto.

- Nell’andata della semifinale dei Play Off di Serie C il Foggia ha pareggiato 2-2 col Pescara allo “Zaccheria”. Nel primo tempo al 3’ i dauni sono passati in vantaggio con Petermann con una conclusione di sinistro da venti metri. All’11’ Ogunseye del Foggia ha colpito il palo. Al 13’ Gozzi degli abruzzesi è andato vicino al gol. Al 24’ il Pescara ha pareggiato con Rafia su rigore concesso per un fallo di mano di Kontek.