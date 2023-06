La società brindisina con un comunicato ha dichiarato: “Si separano le strade con l’allenatore che ha scritto pagine incancellabili nella storia del club. I numeri in questo caso parlano chiaro e segnano un’era, l’era di Frank Vitucci allenatore dell’ Happy Casa Brindisi”. Presto il presidente della squadra pugliese Ferdinando Marino dovrà decidere il nuovo allenatore per la prossima stagione.

In A/1 di basket maschile il tecnico Frank Vitucci, 60 anni, ha rescisso il contratto con l’ Happy Casa Brindisi. Il vincolo sarebbe scaduto il 30 Giugno 2024. Vitucci ha lasciato la squadra pugliese dopo 6 anni. Era a Brindisi dal 2017. Ha totalizzato 237 presenze in panchina tra campionato coppe italiane e coppe europee. Ha ottenuto 86 vittorie in A/1.