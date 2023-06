Questa foto è di pochi giorni fa, i baffi sono miei, mi ricordano molto mio padre.





Grazie mille come sempre".

Questo il messaggio che Julio ha scritto sulla sua pagina Instagram rivolto a tutti i suoi fans in cui smentisce in parte ciò che la stampa spagnola afferma da tempo: "Sono molto preoccupato per tutto ciò che è dovuto all'aver scelto un po' di tempo di solitudine. In modo scortese per chi mi ha fatto dubitare della mia salute, direi loro che sono DPM, ma per le persone che mi amano davvero da tanti anni, dite loro che non ho mai avuto la mente più lucida, scrivendo le mie memorie e ti ringrazio con tutta l'anima, il tuo amore per sempre. Non riesco a credere a tante speculazioni per non voler fare interviste in questo momento, ho letto di nuovo ovunque, che sono su una sedia a rotelle, con la mente persa e che non ricordo nemmeno le mie canzoni, come puoi essere così malizioso e accumulare tanto male...Da giovane, l'artista ha subito un incidente che gli ha causato numerosi problemi alla colonna vertebrale e molti dolori. Con il tempo, è riuscito a convivere con questa condizione, ma la situazione non è migliorata molto. Il sistema motorio avrebbe progressivamente perso efficienza, con l'età che ha contribuito ad aggravare il problema.Le preoccupazioni riguardanti Julio Iglesias si basano sulle voci e le pubblicazioni che parlano delle sue attuali condizioni mentali. Alcuni media sostengono che il suo sistema cognitivo non funzioni più correttamente, portandolo a dimenticare spesso le sue stesse canzoni. Quel che è certo è che Julio sta attraversando un periodo difficile, allontanandosi progressivamente dalle apparizioni pubbliche e dai contatti con i suoi vecchi amici.Oggi, all'età di 79 anni, Iglesias è stato uno dei cantanti di maggior successo in Europa, con 350 milioni di dischi venduti, un record tuttora imbattuto. Tra i suoi singoli di maggior successo, si ricorda "Se mi lasci non vale". Ha conquistato così tanti dischi d'oro e di platino che è difficile tenerne il conto.Nato in Spagna, appassionato di calcio e amante della musica, Julio ha avuto una brillante carriera come portiere nelle giovanili del Real Madrid. Tuttavia, un tragico incidente nel 1963, all'età di 20 anni, ha cambiato tutto. A seguito di un terribile schianto, le sue condizioni erano così gravi che i medici credevano che non avrebbe più camminato. Dopo un anno e mezzo di riabilitazione, ha intrapreso una nuova direzione, iniziando a scrivere le sue canzoni, lasciando il calcio e intraprendendo la carriera musicale che lo ha reso famoso.