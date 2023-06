via Happy Casa Brindisi fb





Inoltre Esposito è già stato nel Basket Brindisi dal 2014 al 2017 come assistente allenatore del tecnico della squadra pugliese Piero Bucchi, ottenendo un sesto posto in A/1 e partecipando all’ Euro Challenge e all’ Euro Cup. Sempre in quelle stagioni Esposito ha collaborato con Meo Sacchetti a Brindisi. In questa stagione è stato assistente allenatore di Max Menetti nel Reggio Emilia.

In A/1 di basket maschile Marco Esposito 36 anni è il nuovo assistente allenatore dell’ Happy Casa Brindisi per la prossima stagione. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Esposito nato a Brindisi è stato assistente allenatore nell’ Olimpia Milano dal 2009 al 2014 e dal 2017 al 2022.