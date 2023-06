via Laver Cup





Per Tiafoe primo torneo vinto sull’erba. Tiafoe da oggi è il numero 10 al mondo nella Classifica ATP. Il tedesco è ventiquattresimo. Tiafoe è il trentatreesimo americano a diventare decimo al mondo nella storia del tennis, il sesto statunitense negli ultimi 20 anni dopo James Blake Mardy Fish, John Isner Jack Sock e Taylor Fritz.

- L’americano Frances Tiafoe vince il torneo ATP 250 di Stoccarda sull’ erba di tennis. Prevale in finale 4-6 7-6 7-6 col tedesco Jan Lennard Struff in 2 ore e 9 minuti. Per il venticinquenne americano terzo titolo nella sua carriera di tennista dopo quelli a Delray Beach sul cemento nel 2018 e Houston sulla terra battuta nel 2023.