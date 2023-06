via Olimpia Milano fb





Terzo quarto, Melli 40-31 per i lombardi. Ricci, il Milano trionfa 48-34. Quarto quarto, Shengelia mantiene in partita la Virtus Bologna, però 48-38 per i lombardi. Napier, 53-39. Baron, 58-47. Di nuovo Baron, 64-47. Ancora Baron, l’ Olimpia Milano vince questo quarto, 67-55 tutta la partita e lo scudetto. I meneghini si aggiudicano in 7 gare, 4-3 la serie della Finale. Migliori marcatori, nei lombardi Datome 16 punti e Baron 11. Negli emiliani Shengelia 13 punti e Teodosic 10.

L’Olimpia Milano vince lo scudetto di A/1 di basket maschile. Nella settima gara della Finale dei Play Off prevale 67-55 sulla Virtus Bologna al Pala Forum. Per i lombardi è il trentesimo scudetto della loro storia. Primo quarto, Shields 6-2 per i lombardi. Datome, 13-6. Di nuovo Shields, il Milano prevale 21-9. Secondo quarto, Hines 25-9 per i lombardi. Teodosic tiene in gara gli emiliani, ma 26-12 per l’ Olimpia. Datome, 29- 15. Hines, 33-19. Ricci, il Milano si impone di nuovo 38-29.