Nel caso in cui non si trovasse una soluzione definitiva per il 30 Giugno o il 5 Luglio il Lecco potrebbe essere escluso dalla Serie B. In questo caso potrebbe essere ripescato o il Brescia che ha perso i Play Out di Serie B contro il Cosenza, oppure il Perugia che si è classificato al terzultimo posto ed è retrocesso in Serie C.





Il Foggia che ha perso le Finali dei Play Out di Serie C contro il Lecco punta a essere ripescato in Serie B ma sembra che ci siano poche possibilità per i dauni. Il Presidente della Serie C Matteo Marani ha dichiarato a Sky che la FIGC dovrebbe varare presto una norma per regolamentare i ripescaggi in B e in C.

- Il Lecco potrebbe non iscriversi alla Serie B. I lombardi hanno problemi con lo stadio “Mario Rigamonti- Mario Ceppi” che non è omologato per la cadetteria. Sembra che il Lecco abbia chiesto ospitalità al Padova per utilizzare lo Stadio “Euganeo” per giocare le partite interne finchè non termineranno i lavori al “Mario Rigamonti-Mario Ceppi”. Però potrebbero esserci problemi per giocare anche a Padova.