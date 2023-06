BITONTO - Ieri sera si è quasi verificata una tragedia sulla strada provinciale 89, tra Bitonto e Mellitto, dove una Alfa Romeo è uscita di strada e ha preso fuoco dopo essersi schiantata contro un albero, un muretto a secco e alcuni segnali stradali. A bordo c'erano un uomo e suo figlio, ma fortunatamente sono riusciti a uscire dalla macchina in tempo e a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, e padre e figlio sono stati portati in ospedale San Paolo di Bari con codice rosso per alcune contusioni, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. La dinamica esatta dell'incidente deve ancora essere chiarita.