Santo Spirito, affonda barchino: uomini in mare salvati da bagnanti

BARI - Questa mattina si sono verificati momenti di paura a pochi metri dalla costa di Santo Spirito, vicino al ristorante L'Incanto, dove una piccola barca ha cominciato ad imbarcare acqua a causa di avverse condizioni meteorologiche e alla fine è affondata. Due uomini che non sapevano nuotare sono finiti in mare, ma sono stati salvati da due bagnanti che si sono tuffati per soccorrerli. Sono giunti sul luogo dell'incidente anche il servizio sanitario 118, la Polizia di Stato, la Polizia Locale e la Guardia Costiera, ma fortunatamente nessuno ha riportato danni.