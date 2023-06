CIVITANOVA MARCHE – BMW insieme a BMW M presentano la XM, un SUV Monstre in fatto di prestazioni e imponenza delle forme e delle linee. La vettura tedesca è disponibile con 1 Motore Plug-in Hybrid (Benzina+Elettrico) 4400 V8 da 653 cv, in allestimento unico.Esternamente la linea è molto originale e la stessa BMW la definisce “stravagante”: forme imponenti, muscolose, nervature e spigoli. La mascherina è enorme, contornata da un profilo a led che si illumina quando l’auto è in moto, le linee sono tese e squadrate sia anteriormente che posteriormente.Internamente l’abitacolo, ovviamente, non è meno spettacolare. È completamente rivestito in pelle e Alcantara, il livello di digitalizzazione è al vertice della produzione della BMW e, tra gli elementi più spettacolari, c’è il padiglione bordato da led che possono assumere 30 tonalità diverse di colore. La zona posteriore è fornita anche di cuscini mobili e in corrispondenza delle estremità laterali del divano la scocca è imbottita generosamente, così che i passeggeri posteriori possano stare anche leggermente orientati verso il vicino senza doversi appoggiare a una superficie dura.Ed ora il momento del test drive: la BMW XM guidata è stata la 4.4 V8 da 200451 €. La XM è la seconda vettura, dopo la M1 degli anni ’70, interamente progettata da BMW M, sezione sportiva della casa di Monaco di Baviera. La XM è un concentrato di sportività e di lusso tecnologico, con forme muscolose che sottolineano l’imponenza del veicolo progettato da BMW M. Su strada la XM è sportività pura: prestazioni da supercar grazie al poderoso 4400 Plug-in a Benzina da ben 653 cv, un sound grintoso e una accelerazione bruciante. Sportività che grazie alla propulsione Plug-in Hybrid permette comunque di mantenere bassi i costi di gestione.Infine l’unico prezzo a listino: la BMW XM 4400 V8 costa 181500 €. (Plug-in Hybrid).Bruno AlleviL’auto in oggetto è stata provata presso la Concessionaria BMW – Mini – BMW Motorrad – BMW I “Cascioli” di Civitanova Marche in occasione del “We Are M Tour 2023” di BMW Italia