BRINDISI - Ancora una sassaiola contro un autobus della Stp a Brindisi, nel quartiere Sant'Elia. Alcuni vandali hanno infranto sabato scorso un vetro del mezzo. Fortunatamente nessuno dei presenti è rimasto ferito. “Siamo preoccupati in merito a quanto accaduto e chiediamo interventi immediati affinché vengano presi provvedimenti per scongiurare questi deplorevoli episodi, al fine di tutelare l’incolumità e la sicurezza del personale dipendente e dei passeggeri tutti” ha evidenziato la Filt Cgil di Brindisi.Il sindacato propone “la videosorveglianza, la definizione di convenzioni per garantire più presenza a bordo su tratte a rischio aggressioni, canali dedicati per ricorrere in maniera più celere alla chiamata di soccorsi e una estensione del cosiddetto Daspo a quanti si rendano responsabili di simili episodi”.