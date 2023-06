via Nazionale italiana di calcio fb







Nel primo incontro gli azzurri sfideranno Giovedì 22 Giugno alle 20,45 la Francia. Nella seconda partita affronteranno Domenica 25 Giugno alle 18 la Svizzera e nella terza gara dovranno vedersela Mercoledì 28 Giugno alle 20,45 con la Norvegia. Le prime due classificate si qualificheranno per le semifinali. Gli azzurrini andranno in ritiro oggi a Tirrenia in provincia di Pisa. L’ Italia Under 21 giocherà nel Gruppo D con la Francia la Svizzera e la Norvegia. La squadra di Paolo Nicolato disputerà nella prima fase tre gare a Cluj in Romania.

Il portiere del Bari Elia Caprile e l’attaccante del Lecce Lorenzo Colombo sono stati convocati nel pomeriggio di Martedì 13 Giugno nell’ Italia Under 21 per gli Europei che si svolgeranno in Romania e in Georgia dal 21 Giugno all’8 Luglio.