Usa: Trump in tribunale si dichiara non colpevole





Una volta uscito dal tribunale, il tycoon al golf club di Bedminster, in New Jersey, davanti ai propri sostenitori ha lanciato strali contro la giustizia statunitense: "Abbiamo assistito al più malvagio e atroce abuso di potere".

L'ex Presidente Usa, Donald Trump, si è presentato al tribunale di Miami per le incriminazioni di 37 capi d'accusa in seguito al ritrovamento di documenti riservati ritrovati nella sua villa a Mar-a-Lago. Dopo avere ascoltato i capi di accusa per la violazione di 7 leggi federali, il tycoon si è dichiarato non colpevole.