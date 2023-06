via UC Sampdoria fb





I nuovi proprietari Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi sono soddisfatti. Marco Lanna è stato confermato presidente della Sampdoria. Il direttore dell’area tecnica sarà il pugliese Nicola Legrottaglie. Il nuovo tecnico potrebbe essere Fabio Grosso che non è stato confermato dal Frosinone dopo la promozione in Serie A della squadra laziale.

- La Sampdoria si potrà iscrivere alla Serie B entro Martedì 20 Giugno. Nell’assemblea degli azionisti è stato approvato il bilancio dopo che la società blucerchiata ha ottenuto il via libera dal Tribunale di Genova per il piano di ristrutturazione del debito che nel giro di pochi mesi è stato ridotto da 150 a circa 80 Milioni di Euro e per il prestito obbligazionario di 40 Milioni di Euro.