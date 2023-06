GDPSPORT - Sarà trasmessa su Rai 2 la finale di ritorno dei Playoff di Serie C che si giocherà al "Rigamonti-Ceppi" a partire dalle ore 17.30 di domenica 18 giugno 2023 e dalla quale uscirà la terza squadra che salirà in Serie B. Trasmissione in diretta e in chiaro anche su Rai Italia per consentire la visione della gara ai tifosi del Lecco e del Foggia residenti all'estero.