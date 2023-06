CEGLIE DEL CAMPO - E' stato ritrovato in campagna Michele Lacedra, l'89enne scomparso da ieri mattina a Ceglie del Campo dopo essere uscito in bicicletta. Ieri mattina nelle ricerche sono scesi in campo anche i cani molecolari e gli elicotteri dei Vigili del fuoco.L'89enne sta bene ed è stato trasportato all'ospedale Di Venere per effettuare tutti i controlli.