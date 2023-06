BARI - “Sono partiti questa mattina, finalmente, i lavori per la realizzazione del Centro Risvegli di Ceglie Messapica che saranno conclusi a ottobre 2024”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luigi Caroli, all’esito del sopralluogo svolto questa mattina sull’area del cantiere.“Dopo 10 anni di attesa, sia da sindaco che da consigliere regionale costantemente impegnato su questo importante tema, non posso che esprimere la mia soddisfazione per un’opera che inizia finalmente a vedere la luce dopo troppi anni persi e verso la quale non ho mai smesso di lesinare ogni sforzo possibile nell’esercizio delle mie funzioni istituzionali, affinché si andasse a sanare non solo un vulnus di carattere sanitario nell’ambito della riabilitazione, ma si rendesse anche giustizia a quella che è diventata, col passare del tempo, una vera e propria battaglia di civiltà per garantire ai cittadini una possibilità di cura che eviti lo strazio dei viaggi della speranza. Sarà mia premura vigilare affinché l’opera venga effettivamente realizzata e messa in funzione nei tempi stabiliti”, conclude Caroli.