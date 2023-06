Il festival entrerà nel vivo a partire dalle ore 19.30 con Andrea Missori (responsabile dell'area Sud Est del Mediterraneo ed Eurasia di Ericsson e Presidente e Amministratore delegato di Ericsson in Italia) e Domenico Favuzzi (presidente e amministratore delegato di Exprivia) che dialogheranno con Cenzio Di Zanni sulle eccellenze innovative di Puglia nel mondo tra innovazione e cyber security. A seguire, alle ore 21, spazio alla poesia con Franco Arminio che dialogherà con Giovanni Di Benedetto sulla sua ultima opera “Sacro Minore”. La chiusura di giornata è affidata ad una finestra sul calcio con il giornalista e cronista sportivo Fabio Caressa ed il suo “Grazie, Signore, che ci hai dato il calcio”, modera Max Boccasile.



L’intero programma della manifestazione è disponibile sul sito L’appuntamento sarà coordinato da Stefania Petraccone e Isa Pisano, rispettivamente knowledge transfer e docente dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Le startup che parteciperanno fanno parte prevalentemente della “scuderia” di Balab, il contamination lab dell’Università di Bari: Foodu, Preinvel, Tilebytes, Eneri, Lenviros, Mav Reality, Evholo, Be For Pharma, Persongene, Celery, Minox, Rewow, Apulia Kundi, Pin Bike, Biomaca, Endymion, Befreest, Techloop. Attesi al tramonto con gli aperitivi dell’innovazione anche il Commissario straordinario del Governo per la Zes Adriatica interregionale Puglia-Molise Manlio Guadagnuolo, il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico meridionale Ugo Patroni Griffi, il presidente di Aress Puglia Giovanni Gorgoni e tanti altri.Il festival entrerà nel vivo a partire dalle ore 19.30 con Andrea Missori (responsabile dell'area Sud Est del Mediterraneo ed Eurasia di Ericsson e Presidente e Amministratore delegato di Ericsson in Italia) e Domenico Favuzzi (presidente e amministratore delegato di Exprivia) che dialogheranno con Cenzio Di Zanni sulle eccellenze innovative di Puglia nel mondo tra innovazione e cyber security. A seguire, alle ore 21, spazio alla poesia con Franco Arminio che dialogherà con Giovanni Di Benedetto sulla sua ultima opera “Sacro Minore”. La chiusura di giornata è affidata ad una finestra sul calcio con il giornalista e cronista sportivo Fabio Caressa ed il suo “Grazie, Signore, che ci hai dato il calcio”, modera Max Boccasile.Durante le giornate del primo e del 2 luglio si alterneranno sul palco Bianca Versienti, Nicola Gratteri, Antonio Nicaso, Luciana Coluccello, Vittorio Sgarbi, Nello Trocchia, Giacomo Di Girolamo e Sara Giudice con un collegamento web dagli Stati Uniti con Vera Politkovskaja.Corso Dante ospiterà un’esposizione a cura della galleria arte54 con i seguenti artisti: Addamiano, Laurelli, Martino, Sciancalepore, Bera, Milakovic, Guastamacchia, Valente, Grillo, Fracassio, Asteri.L’intero programma della manifestazione è disponibile sul sito www.conversazionidalmare.it

CONVERSANO - Una finestra sul mondo dell’economia e del territorio si aprirà su Corso Dante a Molfetta, il luogo che ospiterà tre giorni di cultura, arte e libri con la settima edizione di Conversazioni dal Mare. La manifestazione culturale organizzata dall’associazione Artemia si aprirà con una novità caratterizzata da “Gli aperitivi dell’innovazione” un format pensato e strutturato come Think Tank che coinvolgerà ricercatori, imprenditori, startupper e stakeholder per riflettere sul contributo delle Startup all’economia del territorio.