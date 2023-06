ROMA - “Il tempo passa e dal Governo arrivano sempre e solo risposte evasive. Anche nella risposta all’ennesima interrogazione del PD sul tema del rilancio, il Ministro Urso si è limitato a considerazioni di pura circostanza. Nel frattempo migliaia di lavoratori sono in cassa integrazione, l’azienda è ancora appannaggio di un socio privato che non ha alcun interesse nel piano di transizione e Taranto continua ad essere ostaggio di uno stabilimento siderurgico che porta solo inquinamento e depressione economica. Quand’è che il Governo Meloni si deciderà a rilevare l’azienda? Quand’è che vedremo spendere le risorse messe in campo grazie al PD per la decarbonizzazione?“ Così Ubaldo Pagano, parlamentare pugliese del Partito Democratico.