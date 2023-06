BARI - Coyote Cutee, 21enne di Bari, ha avuto una carriera lavorativa che l'ha portata dai gradoni dello stadio San Nicola all'accademia hard di Rocco Siffredi, passando per OnlyFans e YouPorn. Coyote Cutee ha fatto scalpore dopo aver pubblicato foto hot scattate all'interno dello stadio biancorosso, il che ha portato la Questura di Bari a valutare i suoi comportamenti e una possibile denuncia per atti osceni in luogo pubblico o atti contrari alla pubblica decenza.La giovane ha dichiarato in diverse interviste di essere una creatrice di contenuti per adulti, avendo conseguito una laurea in Comunicazione digitale all'università di Urbino con una tesi sulle strategie del digital sex work. Coyote Cutee ha raggiunto i 117mila follower su Instagram e dichiara di guadagnare fino a 5mila dollari al mese. Ora parteciperà all'accademia di Rocco Siffredi.Coyote Cutee ha fatto una visita al San Nicola in occasione del ritorno della semifinale playoff tra Bari e Sudtirol. Chissà cosa combinerà domenica nel caso in cui la squadra biancorossa venga promossa in Serie A. I fan sono avvisati...