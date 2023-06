'Crazy for the disco dance', il singolo di 'In da club' con Ivana Spagna

MILANO - Crazy for the disco dance" è il nuovo singolo dei due musicisti e produttori 'In da Club', nato collaborazione con Ivana Spagna.

La richiesta di un brano da produrre è arrivata dopo i due grammy, dell'ASCAP Americana , assegnati a Theo Spagna come co-autore del brano "Ritmo" dei Black Eyed Peas e dopo il successo della canzone " Clap your hands" del Dj francese Kungs che vede Ivana Spagna come autrice.

"Crazy for the disco dance" è un brano che richiama volutamente atmosfere e suoni degli anni 80 e scegliere Spagna come featuring è stata una scelta naturale.