Danni a colture per il maltempo, Tupputi: 'Avviate procedure per stato di calamità'

BARI - “La Regione Puglia, ancora una volta, sta dalla parte degli agricoltori che, a causa delle copiose e prolungate piogge, hanno subito danni ingenti alle proprie colture, soprattutto i vigneti, dal foggiano al Tarantino, passando per la Bat e il barese. Anche dopo una mia sollecitazione, l’assessore regionale all’agricoltura Donato Pentassuglia, che ringrazio per la solerzia e l’attenzione ai territori che sempre dimostra, si è celermente attivato presso il Ministero perché siano avviate le procedure per il riconoscimento dello stato di calamità, a sostegno della imprenditoria agricola pugliese, fatta, per lo più, di medi e piccoli produttori che hanno visto in molti casi le loro produzioni irrimediabilmente compromesse, per le piogge, la grandine e la Peronospora. A strettissimo giro sarà possibile presentare le richieste di risarcimento dei danni presso gli uffici agricoli provinciali dei vari territori regionali”. Così il capogruppo di CON Giuseppe Tupputi.