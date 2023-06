Intervengono: Diodato, Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia, Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica Regione Puglia, Grazia di Bari, Consigliere delegato Politiche Culturali, Patrimonio Materiale e Immateriale e Valorizzazione dei Borghi Regione Puglia; Fabrizio Manzulli, Vice Sindaco di Taranto, Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Turismo e Cultura Regione Puglia; Paolo Ponzio, presidente Teatro Pubblico Pugliese, Luca Scandale, direttore generale Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, Elio Sannicandro, Direttore Generale comitato organizzatore XX Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026 e agenzia regionale Asset, Cesare Veronico, Coordinatore Artistico Puglia Sounds/Medimex.

TARANTO - È in programma lunedì 12 giugno alle ore 10.30 Foyer Teatro Fusco di Taranto la conferenza stampa di presentazione di Medimex 2023, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese, in programma dal 13 al 18 giugno a Taranto.