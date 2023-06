BARI - "Esprimo soddisfazione per il rapido impegno della Asl di Bari che questa mattina ha annunciato di aver attivato un nuovo servizio finalizzato alla diagnosi e al rilascio della certificazione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) negli adulti". Così in una nota il consigliere del Pd Pierluigi Lopalco."Si tratta - prosegue - di una scelta importante e di un passo in avanti nella direzione che in Commissione Sanità avevamo, tramite la richiesta di un’apposita audizione, auspicato e indicato. "Quando parliamo di DSA parliamo di un fenomeno importante, che riguarda un numero elevato di adulti e bambini che ogni anno si rivolgono alle aziende sanitari e alle strutture private accreditate per accertare disturbi quali la dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia e che necessitano di procedure di accertamento dei disturbi efficaci e veloci per potersi avvalere dei metodi di insegnamento più adeguati alla specificità di ciascuno di essi, del supporto necessario e delle facilitazioni adeguate in caso di partecipazione ai concorsi"."Ringrazio la Asl per il rapido impegno sulla vicenda - conclude -: è positivo che gli uffici tutti si siano attivati, dimostrando di condividere la preoccupazione di tante persone e di tante famiglie. Auspico che anche le altre Aziende Sanitarie Locali facciano la propria parte. Personalmente continuerò a monitorare le evoluzioni della vicenda, nella piena consapevolezza dell’urgenza"