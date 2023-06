MONOPOLI - Domenica 16 Luglio - Giardino Galderisi, ultimo incantevole giardino nel centro città



Info: bari@delegazionefai.fondoambiente.it

BARI - Con la Delegazione FAI di Bari visiteremo Giovedì 8 Giugno alle ore 18:00 al Kursaal Santalucia la Mostra “Il vero oltre il visibile” dell’artista Fiorella Rizzo a cura di Christine Farese Sperken, Galleria Misia Arte, Cellule Creative aps, con video del regista Francesco Castellani.Accompagnati da Christine Farese Sperken e Anna Gambatesa curatrici della mostra scopriremo ‘Il vero oltre il visibile’ la mostra antologica di Fiorella Rizzo nella Sala Giuseppina del Kursaal Santalucia, che si propone di mettere in luce l’importante e sperimentale lavoro dell’artista leccese, il cui lungo vissuto artistico inizia con gli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce negli anni ’70.La Galleria Misia Arte con la delegazione FAI Bari faranno dono ai partecipanti del catalogo della mostra autografato dall’artista.Prenotazione obbligatoria presso Punti FAI: Gioielleria Horus – Via Dante n.5 e Erboristeria Centro Natura – Via Arcidiacono Giovanni n. 14.n.2 gruppi max 30 persone l’uno: ore 18.00 e ore 18:45 - CONTRIBUTO a partire da €5 per ‘iscritti’ e da €10 per ‘non iscritti’PROSSIMI APPUNTAMENTI:MOLFETTA - Sabato 10 e domenica 11 giugno - passeggiata nel centro cittadino per la riscoperta della odonomastica popolare – gruppi da n.25 persone al giornoBARI - Giovedi 15 giugno - workshop fotografico al Portico dei Pellegrini – dimostrazione della tecnica fotografica di Romualdo Moscioni - ore 18:00